Colombier : un couple de personnes âgées retrouvé décédé

Deux personnes retrouvées décédées ce mercredi à Colombier. Vers 10h30, la centrale neuchâteloise d’urgence a été informée d’une inquiétude concernant un couple domicilié dans le village. Sur place, une patrouille a pénétré dans le logement et a découvert deux corps sans vie. Les deux personnes découvertes sont un couple de personnes âgées, explique le communiqué de la Police neuchâteloise transmis en fin de journée. Selon les premiers éléments recueillis, les faits semblent s’être déroulés à huis clos et une arme à feu a été découverte sur les lieux. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public afin d’établir les causes et les circonstances de cette affaire. L’enquête a été confiée à la police judiciaire. Cet événement a nécessité l’engagement de deux patrouilles de gendarmerie, ainsi que des enquêteurs de la police judiciaire et du commissariat forensique. Le procureur de service s’est également rendu sur les lieux. /comm-lgn