Neuchâtel : huit candidats au 2e tour

Le second tour de l’élection au Conseil communal de Neuchâtel est lancé avec quatre candidats de la gauche, deux PLR, un PVL et l’indépendant Gilles Crelier

Il n'y aura pas d'alliance générale de la droite en vue du 2e tour de l'élection au Conseil communal de Neuchâtel le 12 mai. Le PVL (Vert'libéraux) a décidé de présenter un ticket unique avec le conseiller communal sortant Mauro Moruzzi, arrivé 10e dimanche.

'Après un premier tour marqué par un vote partisan plutôt que centré sur les personnalités qui s’apparente à une proportionnelle avec une faible prime au sortant, les électeurs vont sans doute s’atteler à élire une équipe de personnalités à même de continuer le travail remarquable accompli durant une législature écourtée, marquée par le covid, la crise énergétique et l’inflation, et par la mise en place réussie de la nouvelle commune', a indiqué mardi le PVL.

De son côté, l'alliance de gauche repart avec quatre candidatures au 2e tour, ont expliqué le PS et les Vert-e-s. Jonathan Gretillat (PS), Nicole Baur (Vert-e-s), Julie Courcier Delafontaine (PS) et Johanna Lott Fischer (Vert-e-s) étaient arrivés en tête dimanche.

À droite, le PLR part avec deux candidats, les deux sortants, Violaine Blétery-de-Montmollin et Didier Boillat, arrivés respectivement 5e et 6e lors du 1er tour le 21 avril. Le candidat indépendant d’Oser l’inédit, Gilles Crelier confirme sa présence au second tour.

Il y aura donc huit candidats répartis sur quatre listes, au deuxième tour le 12 mai. /ATS-cwi-fba