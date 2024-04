La grande interview : Claudio Fischer

Peu de gens le savent, mais le Parlement fédéral possède son propre ambassadeur. La chronique de nos correspondants parlementaires nous présente ce mardi Claudio Fischer. Né au Tessin, l’homme a étudié les sciences politiques et l’administration publique à Lausanne et a ensuite travaillé pour plusieurs départements fédéraux.



Claudio Fischer est le premier ambassadeur de l’histoire du Parlement fédéral. Il fait partie du cercle des ambassadeurs suisses et travaille étroitement avec les présidents du Conseil national et des Etats. Il raconte comment son titre a été créé, de par la nécessité d’avoir un interlocuteur pour les ambassadeurs étrangers en Suisse, et comment il y a accédé en 2013.