Communales : « Les thèmes forts d'aujourd'hui, sont les thématiques principales du PS »

Un rajeunissement apprécié

Il y a quatre ans, notamment à La Chaux-de-Fonds, le PS avait subi un vote sanction contre sa liste qui avait entrainé une certaine lassitude auprès de la population de la Métropole horlogère. Depuis, le parti à la rose a tiré les leçons et s’est présenté dimanche avec des listes rajeunies et plus féminines. « Dans toutes les sections du PS, il y a de nouvelles têtes et de nouvelles personnes qui se présentent. On sent un regain de dynamisme dans l’ensemble du parti ». clame Romain Dubois. /dpi