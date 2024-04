Bilan positif pour la 12e édition du Salon de l’Immobilier Neuchâtelois

Le Salon de l’Immobilier a rameuté les foules. Cinq jours durant, les Patinoires du Littoral ont accueilli un total de 13'000 personnes, annonce ce lundi le comité d’organisation dans un communiqué. L’affluence de cette douzième édition est « quasi égale » à celle de 2023.

Le SINE salue une « bonne diversification des corps de métiers de l’immobilier et de la construction » ainsi qu'une diversité de la provenance des visiteurs, venus non seulement du canton de Neuchâtel, mais de toute la Suisse romande. « De nombreux contacts et de bonnes affaires ont été conclues durant ces cinq jours », déclare le directeur du salon, Richard Chassot. L’édition 2025 a d’ores et déjà été annoncée et se déroulera à la mi-avril. /comm-edr