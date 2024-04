Le PS gagne des sièges à Val-de-Travers

Les socialistes sont à la fête à Val-de-Travers. Lors des élections communales de ce dimanche, le PS a progressé de quatre sièges au législatif pour un total de 14 élus. Le PLR reste le plus grand parti de la Commune, même s’il a perdu un siège, pour un total de 15 élus. L’UDC a conservé ses six sièges, tout comme le POP avec ses trois élus. Agora a remporté un siège de plus pour obtenir trois fauteuils au législatif. Les Verts et les Vert’libéraux n’avaient pas présenté de listes au Conseil général. La séance de constitution du Conseil communal de Val-de-Travers se tiendra le 13 mai. /gtr-swe