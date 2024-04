Les Vert’libéraux entrent au Conseil général de La Grande Béroche

Le Parti vert’libéral profite de l’absence d’une liste des Verts. Le PVL rafle 4 sièges et fait son entrée au législatif de la commune. Le PS gagne également 4 sièges pour un total de 15 et fait ainsi jeu égal avec le PLR. Ce dernier perd 2 élus et se retrouve avec 15 représentants au Conseil général. Enfin, le Groupement de La Grande Béroche perd un représentant pour un total de 7 sièges. Pour l'élu PLR Jean Felbaume, il y a une recomposition « relativement visible » avec la disparition des Verts. Il estime en outre qu'une majorité des électeurs verts se sont tournés vers le Parti socialiste.