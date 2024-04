Le PLR en force au premier Conseil général de Laténa

Le Conseil général de la commune fusionnée de Laténa, qui verra le jour le 1er janvier 2025, est élu. Le PLR, qui visait la majorité du législatif, soit 21 sièges, compte le plus de sièges avec 15 élus, suivi du PS qui remporte 10 sièges et des Verts avec 9 sièges. Entente Laténa compte 4 sièges et le Parti Vert-Libéral 1 élu. Du côté de l’UDC, qui n’avait pas d’élus dans les quatre villages de La Tène, Saint-Blaise, Enges et Hauterive, le parti de droite obtient 2 sièges. Le taux de participation s’élève à 34,93%.

Le Conseil communal de Laténa sera élu par le Conseil général lors de la séance constitutive du 20 juin 2024.