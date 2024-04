Démén’âgé, un nouveau service d‘aide pour les seniors

« Déménager, c’est une étape difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes âgées », alerte Vanessa Battista, responsable bénévolat à Pro Senectute Arc jurassien. Avec son nouveau service baptisé Démén'âgé, la fondation fait un pas de plus vers le bien-être des seniors. Bien que l'offre ne soit pas encore déployée, les missions proposées sont clairement identifiées par la responsable bénévolat : « recherche d’appartements sur internet, accompagnement pendant les visites, changement d’adresse, demande de devis, etc. »