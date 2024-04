Une nouvelle halte ferroviaire en projet à La Chaux-de-Fonds

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des projets de développement urbain et régional de La Métropole Horlogère et du canton de Neuchâtel, et contribuera à renforcer les infrastructures de transport public dans la région, explique en substance, le Canton dans un communiqué.





Contributions cantonale et fédérale

Le Canton et la Confédération contribuent respectivement à hauteur de 700'000 francs et 800'000 francs. La Ville recevra aussi des soutiens par le biais le projet d'agglomération et le fonds des mobilités.

La nouvelle halte devrait voir le jour à l’horizon 2026-2027. /ifp