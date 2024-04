Mon Régio : Le Ô

Distribué chaque semaine à plus de 28'000 exemplaires, le journal des Montagnes neuchâteloise propose comme Une de son 84e numéro, un focus sur les élections communales du dimanche 21 avril pour les communes de La Chaux-de-Fonds, et du Locle. Il est également question de la mise à l’enquête de la plus grande centrale biogaz de Suisse et d’un concert qui fait beaucoup parler de lui dans la Métropole horlogère.





On ouvre le journal du Ô avec Anthony Picard, fondateur et éditeur de l’hebdomadaire gratuit :