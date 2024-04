Mathilde Engel prend sa retraite

Une suite académique

La libéro, passée par le NUC, Voléro Zurich ou encore Aesch-Pffefingen, va désormais prendre place sur les bancs académiques. « J’ai été admise à l’EHL, l’école hôtelière de Lausanne, où je vais commencer des études dans le management et l’organisation d’évènements ». Mathilde Engel espère ainsi dans le futur, pouvoir devenir dirigeante d’une grande fédération sportive internationale. « J’ai aussi d’autres projets, comme notamment me préparer pour un marathon », sourit-elle.





Une carrière bien remplie

La Neuchâteloise aura joué pendant une quinzaine d’années au volleyball. Durant sa carrière elle aura glané des titres avec le NUC, une Coupe de Suisse avec Voléro Zurich et porté à 48 reprises le maillot de l’équipe nationale. « J’ai eu beaucoup de souvenirs mais le plus marquant pour moi restera le titre de champion de Suisse à la Riveraine avec les juniors du NUC lors du Final Four. Je mettrais aussi en avant le championnat d’Europe l’été passé », se remémore Mathilde Engel. /dpi