La vigne souffre du froid, mais pas trop

Les vignerons scrutent leurs parchets avec une certaine appréhension. Les sarments ont profité des températures quasi estivales de la période pascale pour pousser de dix, voire quinze centimètres, estime le chef de l’Office de la viticulture et de l’agroécologie. C’est au début de leur croissance qu'ils sont le plus fragiles. Selon Johannes Rösti, la vigne a une bonne quinzaine de jours d’avance. Mais l’hiver n’avait pas dit son dernier mot et les gelées de ces derniers jours ont aussi touché le Littoral. Et ça n’est pas fini, le mercure devrait continuer de flirter avec les zéro degré en fin de nuit, jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

Pour l’instant, la station viticole a reçu quelques annonces de dégâts. Ils sont plutôt minimes : quelques tâches sur les jeunes feuilles, des brûlures dues au froid.