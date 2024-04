Une expo pour inciter les Neuchâtelois à jeter moins de nourriture

Les Neuchâtelois jettent l’équivalent de 500 francs de nourriture par la fenêtre, par an et par personne.

L’Etat a un plan d’actions pour réduire ces 75 kg annuels de gaspillage alimentaire par habitant. Par exemple en sensibilisant la population. L’exposition itinérante « Par amour des aliments » est visible jusqu’à dimanche à l’EspaceVAL de Couvet et tournera dans le canton jusqu’au 14 mai. Elle a été conçue par l’association foodwaste.ch pour donner quelques pistes d’économies aux ménages.

Ana Gonseth, déléguée au développement durable et climat du Canton de Neuchâtel, conseille notamment de « regarder ce qu’on a dans les armoires et le frigo » et de « manger quelque chose avant d’aller faire ses courses ».