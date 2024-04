Un nouvel écrin pour faire rayonner La Rouvraie

Du neuf à La Rouvraie ! L’association inaugurera vendredi soir son nouvel écrin. Une halle entièrement en bois de 450 mètres carrés pouvant accueillir plus de 400 convives et une grande terrasse extérieure habille désormais le site dans les hauts de Bevaix. La construction baptisée l’Esplanade servira à accueillir anniversaires, colonies, mariages et autres évènements. « Ce nouvel édifice est un véritable coup de neuf », se réjouit Pierre-André Jobin, secrétaire du comité de l’association. Ça fait déjà un bon moment que ce projet était envisagé. « Nous avions vraiment besoin de cette structure pour accueillir des évènements et faire vivre le site, même au-delà du canton », explique le directeur de La Rouvraie Olivier Gambarini.