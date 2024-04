Sorti(e) de boîte : Hexafed

Depuis une année, Céline Albertella, diplômée en agronomie à la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires à Zollikofen, élève avec amour des ténébrions meunier ; de petits insectes plus connus sous le nom de vers de farine. Son concept, nourrir, faire se reproduire et au final, transformer ses insectes en matières premières pour l'élevage et les cultures. L’idée étant d’apporter une solution durable à la problématique des protéines fourragères qui sont jusqu’ici majoritairement importées en Suisse sous la forme de blé ou de soja. « L’avantage c’est de pouvoir proposer une protéine locale et élevée en dehors des terres agricoles donc sans concurrence avec la production alimentaire », explique la co-fondatrice et directrice d’Hexafed.