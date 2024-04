Moins de dix oppositions pour « Les Gouttes d’or »

Moins d’une dizaine d’oppositions pour le projet immobilier « Les Gouttes d’or » dans le quartier de Monruz à Neuchâtel. La période de mise à l’enquête publique prenait fin le 15 avril. À son terme, les promoteurs de la construction du complexe de six immeubles d’habitation ont enregistré un nombre d’oppositions inférieur à ce qu’ils prévoyaient. Il s’agit en particulier de questions d’aménagement du mobilier urbain et de gestion de la circulation du quartier qui, selon eux, ne remettent pas en cause les fondamentaux du projet.





Des démarches en amont

Une partie des questions potentiellement litigieuses liées au remaniement du site avaient déjà été réglées dans le cadre de la discussion autour du plan de quartier. Par ailleurs, les responsables du projet ont cherché à informer en profondeur le voisinage de leurs intentions afin d’éviter les réactions de rejet.

Aux dernières nouvelles, le chantier de ce quartier susceptible d’accueillir 500 habitants aurait dû s’ouvrir cet automne. À présent, le dialogue s’ouvre avec les opposants, afin de trouver des solutions, et le cas échéant d’amender le projet. Il est trop tôt pour dire quel impact cela pourrait avoir sur le calendrier. Les travaux doivent en principe durer environ deux ans et demi. /jhi