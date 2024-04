Communales : comment composer avec l’abstentionnisme ?

Une petite minorité à convaincre

Les abstentionnistes chroniques ne représentent donc qu’une toute petite minorité dans le paysage électoral neuchâtelois. Selon les recherches de Pascal Sciarini, cette minorité se compose de femmes très âgées et de jeunes. Une catégorie qui vote peu à travers toute la Suisse. Mais alors comment réussir à faire une voter une tranche d’âge qui a montré son attachement à des causes politiques comme la défense du climat ou les droits des femmes ? « La faible participation des jeunes répond à des effets structurels qu’on aura du mal à changer. La participation augmente avec l’âge. Pourtant on peut faire mieux et cela passe par l’éducation civique. On est actuellement très mauvais en Suisse car on ne prépare pas les jeunes à exercer leurs droits », note Pascal Sciarini.





Quid des étrangers ?

À Neuchâtel, la population étrangère peut voter sur les objets communaux et cantonaux. Une enveloppe de vote que certaines nationalités n’utilisent pas comme le montrent les travaux de Pascal Sciarini. « En général, les étrangers votent moins que les Suisses, mais il y a aussi de grandes différences entre les communautés. Les Espagnols et les Portugais participent très peu. Ce sont souvent des populations qui veulent repartir dans leur pays et ne cherchent pas forcément à s’intégrer. L’autre facteur, c’est qu’une partie de cette population étrangère ne fait pas partie des classes sociales aisées. On sait que la participation s’élève avec le niveau d’éducation », conclut Pascal Sciarini.

En vue du scrutin de dimanche, la rédaction de RTN sera mobilisée dès 12h30 pour vous faire vivre ces élections communales en direct. /dpi