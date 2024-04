SIAMS : l’industrie de l’Arc jurassien face aux défis de la prochaine décennie

Les halles du Forum de l’Arc à Moutier fourmillent de monde depuis mardi. La 18e édition du SIAMS, le salon de la chaîne de production des microtechniques, se déroule jusqu’à vendredi. 458 exposants, répartis sur 320 stands, présentent les dernières innovations technologiques dans le domaine des microtechniques, à travers 10'000 mètres carrés d’exposition.

C’est au cœur de cette véritable fourmilière que RJB a organisé deux tables rondes, abordant des thématiques essentielles liées à l'univers de la microtechnique. La première, qui s'est déroulée mardi, a porté sur les technologies de pointe, leurs besoins et leurs implications dans notre quotidien.

La seconde, qui s’est tenue mercredi, proposait une réflexion politique et économique sur l’avenir de l’industrie de l’Arc jurassien, face aux enjeux et défis de la prochaine décennie.

Pour développer cette question et surtout tenter d’y apporter quelques solutions, trois intervenants ont pris place autour de la table : Jacques Gerber, ministre jurassien au Département de l’économie, Alain Ribaux, président du conseil d’état du canton de Neuchâtel et chef du Département de l’économie, et Jean-Philippe Devaux, responsable de domaine de la Promotion économique du canton de Berne.

L’intégralité de cette deuxième table-ronde est à retrouver ci-dessous.