Faites-nous rire : Lord Betterave se met au scrabble

Pas évidement de parler du scrabble quand on est humoriste. Déjà, car le sujet est devenu culte depuis des décennies à la suite d’un sketch de Pierre Palmade… Et que citer Pierre Palmade, en 2024, ce n’est plus tellement tendance. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et Lord Betterave a choisi de nous parler du championnat suisse de scrabble qui s’est déroulé à Fleurier. Sans réussir à placer un mot faisant plus de 12 points :