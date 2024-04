Le SCAN étend la saisie de photo et de signature depuis son téléphone portable

Un pas de plus est fait pour simplifier la vie des conducteurs neuchâtelois. Il ne sera désormais plus nécessaire de de se rendre dans une cabine photo pour se faire tirer le portrait. Toutes les prestations liées à un permis de conduire pourront se faire depuis un téléphone portable, annonce le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN). Après une phase de tests effectuée dans le canton de décembre 2023 à mars 2024, le SCAN étend son offre. Les retours positifs ont encouragé l’institution à proposer cette alternative à toutes les prestations liées au permis de conduire. Il sera toujours possible de se rendre au guichet pour effectuer ces tâches, précise le SCAN dans un communiqué mercredi.

Mode d’emploi

Pour utiliser ce service, il faut faire une demande liée à son permis de conduire. Au lieu de transmettre une photo papier, l’utilisateur recevra par SMS un lien ou un QR code à scanner. Depuis là, le système permet de se prendre en photo et de signer électroniquement sur son écran. L’arrière-plan de la photo est immédiatement changé pour correspondre aux critères de validation du SCAN. Les données sont automatiquement supprimées après l’exportation.

L’aspect écologique, la gratuité de l’offre, ainsi que le temps de traitement des données sont tant d’éléments mis en avant par le SCAN pour justifier sa nouvelle offre. /comm-cdf