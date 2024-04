La Maison de la tourbière prend pleinement vie

Une nouvelle page s’ouvre pour la Maison de la tourbière aux Ponts-de-Martel. Après l’ouverture du restaurant en décembre, c’est au tour de l’espace muséal d’être inauguré samedi de 10h à 17 heures. La manifestation, qui est appelée à devenir annuelle, lance la saison estivale de l’institution. De nombreuses animations sont prévues, comme la visite de la bâtisse entièrement rénovée, du centre de compétence et de l'espace muséal. Des activités sont également programmées sur le sentier de la tourbière, en fonction de la météo.





Un espace appelé à évoluer

L’espace muséal, ouvert en décembre, a été complété par un espace documentaire où le visiteur peut consulter des archives. Le sentier didactique a été valorisé. Il compose avec l’espace muséal un couple intéressant pour vivre l’expérience de la Maison de la tourbière. L’espace muséal, ou centre d'interprétation, ne se présente pas sous la forme d’un musée traditionnel. Jacques Ayer, son responsable, explique qu’il s’agit « d’un musée par définition un peu spécial sans véritables collections. Le but d’un centre d’interprétation, c’est de donner des informations aux visiteurs pour qu’ils puissent ensuite visiter à l’extérieur un site remarquable », en l'occurence les tourbières. Cet espace met en valeur leur patrimoine historique et naturel. « On va découvrir l’histoire des humains de la région des plus anciens jusqu’à aujourd’hui, avec un focus sur l’exploitation de la tourbe qui a été très intensive durant le 20e siècle. (…) On va aussi expliquer aux visiteurs la faune et la flore très particulière des tourbières et comment elles se forment. Celles des Ponts-de-Martel ont plus de huit mille ans. »