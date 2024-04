L’économie prend racine au Jardin botanique

Exemple de l’influence de la nature sur l’économie, l’industrie du textile : « Elle était très importante en Suisse au XIXe siècle et employait de nombreuses personnes, notamment autour du lin et du chanvre. Puis est arrivée la concurrence du coton qui a fait passer ces deux matières dans l’oubli. Et aujourd’hui, on essaie de retrouver ces fibres que sont le lin et le chanvre parce qu’elles sont très intéressantes pour les enjeux écologiques du futur, notamment quand il fait très chaud, car ces matières sont très agréables pour faire circuler l’air », illustre Élodie Gaille.