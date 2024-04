Un début d’incendie fait une blessée à Neuchâtel

Dimanche vers 18 heures, un dégagement de fumée s’est produit dans un appartement de la rue de la Caille à Neuchâtel. Dans un communiqué, la Police neuchâteloise indique que les pompiers dépêchés sur place ont forcé la porte de l’appartement concerné et secouru la locataire bloquée à l’intérieur. Légèrement blessée, elle a ensuite été transportée à l’hôpital. La Police rassure, ses jours ne sont pas en danger et l’incendie a rapidement été maîtrisé. L’immeuble a été évacué et dix-neuf personnes (dont trois pompiers) ont été exposées aux fumées et contrôlées par les secouristes, avant de regagner leur logement.

Le Ministère public a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de ce début d’incendie. Les dégâts ne dépassent pas l’appartement sinistré. L’événement a nécessité l’intervention de seize pompiers, trois patrouilles de police et trois ambulances. /comm-fba