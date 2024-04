Salon de l’Immobilier un peu moins neuchâtelois

Un salon à 60% neuchâtelois



Pendant cinq jours, c’est une centaine de stands et une douzaine de conférences qui attendent les visiteurs. Les stands étaient à l’origine exclusivement proposés à des sociétés neuchâteloises, mais depuis quelques années on y voit de plus en plus d’entreprises de toute la Suisse romande. « La réalité c’est qu’on a un salon à remplir », expliquent les organisateurs. Mais l’esprit de la manifestation reste préservé selon eux.