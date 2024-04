La Fête du Vin Nouveau de Cressier entre traditions et nouveautés

La fête du Vin Nouveau est de retour à Cressier. La manifestation se tient du 3 au 5 mai prochain. Dans cette optique, les organisateurs ont révélé lundi les contours de la 48e édition. Pour cette cuvée 2024, les incontournables, comme la dégustation du vin nouveau auprès des cinq encaveurs du village ou la course aux œufs du dimanche, seront de la partie. Mais le comité d’organisation a également apporté quelques nouveautés comme la présence le vendredi soir du groupe Emile&Image. « On doit remercier la fidélité des gens. On s’est alors donné un objectif de chaque année augmenter le niveau de notre tête d’affiche », explique Bastien Monnet, président de la fête du Vin Nouveau de Cressier. Le thème de l’édition 2024 sera par ailleurs « Le Far West ».