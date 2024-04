La Chaux-de-Fonds propose sa « Biographie d’une rue »

« Dans la rue ». C’est le thème de la neuvième édition du festival romand Histoire et Cité. Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds participent pour la deuxième fois à l’événement. Conférences, tables rondes et visites ont lieu jusqu’à dimanche.

La Métropole horlogère propose une visite originale, samedi. « Biographie d’une rue », qui invite les gens à découvrir l’histoire de la ville en arpentant la rue du Parc. Celle-ci « fait la jonction entre la partie ancien village et la partie plus moderne, si l’on veut bien, avec le fameux plan en damier », résume Sylvie Pipoz, déléguée du patrimoine à la Ville de La Chaux-de-Fonds, qui fera office de guide.