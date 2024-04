Engouement pour le projet bénévole « Win3 »

La collaboration entre seniors bénévoles et jeunes élèves 1 et 2 va bon train à Neuchâtel. Le projet « Win3 » mobilise depuis 2018 des personnes du troisième âge dans des classes de cycle 1 et 2 afin de favoriser le mélange des générations. En partenariat avec l’école obligatoire de la Chaux-de-Fonds et le cescole (cercle scolaire de Colombier et environs), treize nouveaux tandems bénévoles-enseignants vont être créés, soit neuf dans les établissements chaux-de-fonniers et quatre dans la commune de Milvignes. Le projet se développera également dans le Val-de-Travers dès la rentrée prochaine, avec deux tandems supplémentaires.

Les seniors intéressés par cette expérience peuvent prendre contact avec Pro Senectute Arc jurassien. Aucune expérience d’enseignement préalable n’est requise. /comm-edr