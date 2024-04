Retour aux sources pour Cuche et Barbezat

On n’est jamais mieux servi que par soi-même… Cuche et Barbezat se rendent hommage dans un spectacle à voir samedi soir au Théâtre de L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds. Le duo d’humoristes neuchâtelois l’annonce d’emblée : ce n’est pas un adieu, ni un best of… mais un bilan de mi-carrière… La représentation chaux-de-fonnière est particulière pour les deux compères. Le spectacle « Hommage à Cuche et Barbezat par Cuche et Barbezat » est joué là où tout a commencé il y a 38 ans, quasiment jour pour jour. « Hommage à Cuche et Barbezat, par Cuche et Barbezat » est à voir samedi à 18h15 au Théâtre de L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds. Le spectacle sera joué dans d’autres théâtres. /sma