Gros chantier routier à Colombier

Un ambitieux chantier routier va compliquer la circulation à Colombier pendant plus de sept mois. Ce vendredi s’ouvre une série de travaux entre les giratoires de Notre Dame et de la Gare. D’ici à la fin du mois de novembre, l’Etat de Neuchâtel et la Commune de Milvignes vont procéder à un renouvellement total de la chaussée, y compris la conduite principale d’eau potable, jusqu’à la pose d’un revêtement antibruit. Des bandes cyclables seront mises en place à la montée comme à la descente, les trottoirs et les giratoires seront réaménagés.

Les travaux seront menés en deux étapes, d’abord entre les giratoires de Notre Dame et de Sombacour, puis entre ceux de Sombacour et de la Gare. Pendant les travaux, le trafic sera dévié par l’avenue de la Gare. Le passage des riverains sera garanti, en-dehors des périodes de pose de revêtement.

Le trafic sur ce tronçon dépasse les 8'000 véhicules par jour. Les derniers travaux menés dans le secteur datent de plus de vingt ans. /comm-jhi