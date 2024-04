Fermeture du giratoire de Peseux dimanche

Fermeture du giratoire de la Maison de Commune à Peseux dimanche 21 avril. Le Service neuchâtelois des ponts et chaussées annonce lundi qu’entre 7h30 et 17h30 des travaux d’entretien sanitaires et sécuritaires seront menés sur quatre arbres « plus que centenaires », situés au nord du rond-point. Le Service de l’environnement, des parcs, forêts et domaines de la Ville de Neuchâtel va tailler des branches, afin de faciliter le passage des piétons et des lignes de contact des trolleybus. Durant les travaux, la route H10 sera fermée au niveau du giratoire et seuls les transports publics y seront autorisés. Dans son communiqué, le Service des ponts et chaussées précise qu’une déviation temporaire sera mise en place et remercie les riverains et usagers pour leur compréhension. /comm-fba