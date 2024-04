Le « casse-tête » du PAL de Val-de-Travers

Du côté du Canton, on suit le projet à Val-de-Travers avec attention. Laurent Favre, conseiller d’État en charge du département du développement territorial et de l’environnement, en a conscience : « c’est un gros défi » pour la Commune. Normalement, le délai de remise du PAL est fixé à cet été, mais il pourrait s’étendre jusqu’à fin 2024 si besoin. Mais pas plus tard. « La collaboration est bonne avec Val-de-Travers, on s’est entendu en termes de délai », explique Laurent Favre. « Il y a un soutien à 100% du fond cantonal sur l’aménagement du territoire pour les cas de dézonage, pour des indemnisations potentielles. »