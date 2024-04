Mon Régio : Littoral Région

Distribué à plus de 15'000 exemplaires, Littoral Région fait sa Une de la semaine avec l’histoire d’une famille de Boudry, en voie d’expulsion suite aux agissements d’un père impliqué dans un vaste trafic de drogue. Mère et enfants, sont sous la menace de la mafia et le Tribunal Fédéral a, pour le moment, rejeté tous les recours.



Nicolas Bringolf, journaliste pour Littoral Région, nous en parlait ce vendredi dans La Matinale. Il a également été question de la réouverture du Musée de l’Areuse et de l’opération « Pocket Job » du Kallo :