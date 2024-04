Une nouvelle vie pour le Home bâlois à Chaumont

Le Home bâlois à Chaumont, en dessus de Neuchâtel, s’offre une nouvelle jeunesse grâce à Pro Junior Arc jurassien. L’association souhaite y développer de nombreuses activités, destinées aux jeunes et aux familles, dans l’ancienne bâtisse inoccupée depuis plus de 20 ans. Le projet comprend des animations pour les jeunes, des évènements pour les familles, une école à la forêt ou encore l’accueil de courses d’école. Le vaste bâtiment, qui va être rénové, proposera aussi un Café des familles. Yannick Boillod, secrétaire général de Pro Junior, explique qu’il s’agit « d’un lieu convivial adapté aux familles avec un grand espace de jeu pour les enfants. Ce lieu permettra aux enfants de se sociabiliser et les parents pourront échanger et rencontrer des spécialistes de la petite enfance, pour obtenir gratuitement des conseils. »