Une étude pour comprendre les défis de l’horlogerie de luxe

Quels sont les défis actuels et futurs auxquels doit faire face le secteur de l’horlogerie de luxe ? C’est la question à laquelle a tenté de répondre le cabinet de conseil stratégique M&BD Consulting. Pour y arriver, il a analysé plus de 300 documents, s’est entretenu avec 50 dirigeants du secteur horloger, y compris des Neuchâtelois. Et a finalement recueillis les attentes de plus de 500 acquéreurs de montres. Résultat : une enquête de plus de 100 pages publiée au début du mois. « Elle est unique dans l’angle. On a voulu un travail qui ne soit pas uniquement pour les acquéreurs, mais aussi pour les professionnels du secteur », explique Elvis Gonzalez directeur du cabinet de conseil stratégique M&BD Consulting.