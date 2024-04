Les appels téléphoniques frauduleux se multiplient dans le canton

Le canton de Neuchâtel fait face à une hausse d’appels frauduleux. La police neuchâteloise reçoit depuis plusieurs jours de nombreux messages pour annoncer des tentatives d’arnaques téléphoniques, indique-t-elle jeudi dans un communiqué. Ce démarchage s’effectue dans la plupart des cas depuis un numéro de mobile suisse. Le message commence en anglais et les usurpateurs mentionnent généralement une communication de la « police suisse ».

Face à ces appels « massifs », les forces de l’ordre précisent qu’il n’est plus nécessaire d’annoncer ces cas à la police et appelle à la prudence, particulièrement les seniors.

En cas d’appel frauduleux, la police recommande d’adopter le comportement suivant : raccrochez le plus vite possible. Ne divulguez aucune information personnelle. Si vous avez fourni des données bancaires ou effectué une transaction bancaire, appelez immédiatement votre banque afin qu’elle bloque vos cartes et stoppe le paiement en cours. N’oubliez surtout pas de prévenir votre entourage.

Des conseils pratiques sont également disponibles sur le site de la Prévention suisse de la criminalité. /comm-cdf