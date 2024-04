Programmation éclectique pour le 12e P’tit du Gros

Le P’tit du Gros dévoile sa programmation. La 12e édition du festival aura lieu du 5 au 7 septembre prochains au Noirmont, comme de coutume dans le sillage du Chant du Gros. Entre reggae et électro, en passant par le rap, le hardcore, le RnB et le gipsy balkanique, il y en aura pour tous les goûts. Les traditionnels afters techno sont aussi au menu le vendredi et le samedi.

Le P’tit du Gros poursuit sa mission de mettre en valeur la musique suisse. « Elle est très riche, on a tendance à l’oublier. On a des artistes qui ont énormément de potentiel et qui ont toute leur place sur les scènes de festivals », commente Déborah Othenin-Girard, membre du comité d’organisation. Un comité qui a opéré ses choix au regard des concerts auxquels il a assisté et parmi les… 250 postulations reçues ! « Notre équipe de quatre programmateurs fait un énorme travail d’écoute et de tri parmi les candidatures. On choisit des artistes du pays qui ont du talent, qui sont motivés et qui ont leurs propres compositions. Il n’y a pas de critères précis, on y va aussi au coup de cœur. Le P’tit du Gros aime se considérer comme une scène tremplin. Nous avons eu des artistes qui sont aujourd’hui sur les grandes scènes. Notre festival est heureux d’accueillir des talents dans leurs jeunes années », poursuit Déborah Othenin-Girard.

Le programme détaillé du P’tit du Gros est à découvrir ici. Quant au Chant du Gros, il dévoilera sa propre programmation lundi prochain.

Petit frère du Chant du Gros – avec qui la collaboration est jugée optimale – le P’tit du Gros a désormais de nouveaux objectifs : proposer des événements hors murs, notamment du côté de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. /rch