Mouches et moustiques pointent le bout de leurs ailes

Le printemps bat son plein et avec lui les petits insectes se réveillent. Vous avez peut-être constaté l’arrivée des mouches, voir même de quelques moustiques chez vous. Un phénomène en avance d’environ un mois dans tout l’Arc jurassien, surtout pour les mouches. Cette précocité est due au réchauffement climatique. Selon Alain Ducommun, président de Pro Natura Jura bernois, les insectes qui hivernent dans les combles et les granges arrivent plus vite que les insectes qui se développent dans la terre et l’eau.