La culture geek et les jeux vidéo s’installent à La Chaux-de-Fonds

Des changements

C’est donc la deuxième fois que le monde des jeux vidéo et de la culture geek prend ses quartiers à La Chaux-de-Fonds. L’an dernier, la manifestation était dans une phase de test. En 2024, il y a donc des changements qui ont été opérés. « On a diversifié les activités qu’on présente au public. On s’est également professionnalisé sur le choix des consoles que l’on présentera, pour satisfaire le plus grand monde », détaille Christian Pham Thai.





Objectif chiffré

En 2023, près de 100 personnes par jour s’étaient rendues au Service de la jeunesse, situé à la rue de la serre 12 à La Chaux-de-Fonds, pour prendre part à la manifestation. Pour cette deuxième édition de « 2300 Pixels », les organisateurs espèrent bien augmenter ce chiffre et visent près de 160 personnes par jour « pour garder une atmosphère conviviale ». /dpi