Les dessous des élections communales

Les élections communales approchent à grands pas. Le 21 avril, toutes les communes du canton de Neuchâtel renouvellent leurs autorités. Au total, ce sont environ 135'000 habitants qui ont reçu une enveloppe de vote contenant les listes pour le scrutin. Un fascicule pour le Conseil général, et éventuellement un autre pour le Conseil communal, selon le lieu d’habitation. Mais justement, ce dernier peut changer. Et comme le registre central des électeurs est créé 30 jours avant le scrutin, il peut arriver de recevoir son matériel de vote pour son ancienne commune d’habitation plutôt que pour la nouvelle. Et dans ce cas-là, selon Pascal Fontana, le vice-chancelier du Canton de Neuchâtel, il faut voter dans l’ancienne.