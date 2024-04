Foyer handicap à Neuchâtel se met au vert

Le foyer handicap à Neuchâtel est un ilot de chaleur ! Un résident de l’institution, qui accueille une trentaine de personnes en situation de handicap, vient de lancer un financement participatif, qui court jusqu'au 30 avril. Avec les 33'000 francs espérés, Alexandre Wicki souhaite réaménager les espaces extérieurs afin de lutter contre ces ilots de chaleur. En été, en raison du béton et de l’encastrement des terrasses, la chaleur est pesante pour les résidents. D’autant plus que certains peuvent difficilement quitter les lieux en raison de leur handicap. Le projet a déjà récolté plus de 16’531 francs, ce lundi en milieu d'après-midi. Un montant qui suffit pour réaliser une partie du projet. Il s’agit de planter des arbres, et de créer des pergolas. Mais Alexandre Wicki vise trois buts : amener de l’ombre et de la fraîcheur sur les deux terrasses de l’institution, gagner en intimité, actuellement les voisins ont pleine vue sur les lieux et apporter un confort de vie aux résidents, avec un espace extérieur esthétique bien aménagé et bien pensé.