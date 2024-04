Une amende record pour un faussaire de montres de luxe

Fausses promesses, vraies conséquences : c’est de cette manière que la Fédération de l’industrie horlogère suisse amorce sa prise de position sur une décision de la justice française : celle de condamner un faussaire français de montres de luxe, à une amende de plus de 206 millions d'euros (environ 200 millions de francs), assortie d’une peine de quatre ans et demi de prison, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris, selon les informations du média français l'Indépendant. L’homme, qui était basé en Thaïlande, proposait un véritable catalogue de luxe sous le nom de Prestige Replika, avec les modèles des marques Rolex, Patek Philippe, Cartier ou encore Boucheron. Il aurait causé pour plus de 360 millions d'euros (soit environ 350 millions de francs) de préjudice aux marques, précise pour sa part le 20 Minutes.

L’escroc utilisait une chaîne cryptée sur la messagerie Telegram pour proposer ses produits un peu particuliers. La chaîne s’appelait « La Genèverie », un clin d’œil à Genève la ville des horlogers. Selon les précisions du médias français l’Indépendant, le canal frauduleux a été actif de novembre 2019 à février 2022. On y trouvait toutes sortes de produits interdits : des imitations de montres de luxe, mais aussi des faux papiers dont des cartes d’identité et des permis bateau.

Pour la Fédération de l’industrie horlogère suisse, cette décision judiciaire confirme la nécessité et l'importance des actions de lutte anticontrefaçon tant sur Internet et les réseaux sociaux que sur le terrain. Selon la FH, toutes ces démarches visent à protéger le savoir-faire du secteur horloger suisse au niveau international. /jse