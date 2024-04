Comment adapter son jardin au changement climatique ?

Le week-end estival va s’en doute inciter les jardiniers en herbe à s’occuper de leur potager. Mais ils doivent composer avec un problème : le changement climatique. Depuis une décennie, le Jardin botanique de Neuchâtel tient compte de ces nouveaux paramètres : hivers de plus en plus doux et étés de plus en plus secs et chauds. Pour le chef jardinier des lieux, Nicolas Ruch, « cultiver des plantes du sud de l’Europe telles que sauge, iris, lavande et boule azurée serait la bonne option ».