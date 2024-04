Sorti(e) de boîte : Menuiserie Robert

Fabriquer ces planches est un défi de taille, d’autant plus que ce sport a passablement évolué ces dernières années. Les athlètes ont gagné 10 à 15% de vitesse, selon Nicolas Robert. Il faut donc trouver les bons réglages et être précis, surtout quand on fabrique la planche du champion du monde en titre Diego Poncelet. Il recevra d’ailleurs bientôt sa nouvelle qui est en cours de fabrication dans l’atelier de Nicolas Robert :