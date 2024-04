Les Verrières : les enjeux des élections communales

Il y a quatre ans, les Verrisans avaient créé la surprise en ne réélisant pas le président de la Commune en place depuis deux décennies, Jean-Bernard Wieland. Celui qui lui a succédé ces quatre dernières années a décidé cette fois de ne pas se représenter : Mike Simon-Vermot aura passé plus de 20 ans à défendre la politique communale. Il souhaite laisser sa place aux plus jeunes au sein de la Liste Verrisanne, forte de quinze candidats pour ces élections 2024, pour autant de places au Conseil général. La majorité au législatif reste un objectif, comme aujourd’hui avec neuf places. Du côté de l’exécutif, les trois autres sortants de cette entente communale se représentent.

Mike Simon-Vermot voit d’un bon œil les discussions qui se créent avec l’autre parti des Verrières : le PLR. Mais de leur côté, les Libéraux-radicaux seraient heureux de voir une troisième formation faire son apparition. Cela permettrait de créer plus de discussions et de nouvelles dynamiques, souligne le parti, aujourd’hui toujours en minorité. Avec neuf candidats, et une majorité de femmes, Sloane Studer explique qu’il est plus difficile de recruter face à une entente communale. Avec un seul membre au Conseil communal aujourd’hui, le PLR compte bien maintenir son siège.





Les deux partis des Verrières attendent avec impatience l’arrivée du parc éolien de la Montagne de Buttes : dix machines sur dix-neuf se trouvent sur sol verrisan. Mike Simon-Vermot souligne aussi qu’il faudra continuer à s’assurer de la sécurité des habitants de la commune, parfois perturbée par la présence du Centre fédéral pour requérants d’asile. De son côté, Sloane Studer rappelle que les finances vont bien dans la commune de 650 habitants. /swe