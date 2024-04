Les Jeudredis sont bleus à La Chaux-de-Fonds

C’est une idée qui a émergé à l’heure de l’apéro, il y a tout juste une année et qui se concrétise maintenant à La Chaux-de-Fonds. La première édition des Jeudredis Bleus démarre ce jeudi à 17h, sur les places du Marché et de la Carmagnole, ainsi que sur la Promenade des Six-Pompes. La manifestation reviendra une fois par mois, jusqu’en octobre.

L’association des Jeudredis Bleus, à l’origine de cette démarche, entend dynamiser la vieille ville et lui donner un air de fête, avec le concours de ses acteurs. Une cinquantaine de commerçants, artisans et artistes travaillent dans le secteur. Chaque premier jeudi du mois, ils ont l’occasion de mettre en avant leur commerce, ainsi que de proposer des activités et des animations. L’association est là pour servir de facilitateur, afin de créer des ponts entre commerçants et artistes ou autorités communales.