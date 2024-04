Des toilettes publiques plus accueillantes à Neuchâtel

Les toilettes publiques font peau neuve à Neuchâtel. Un programme de rénovation a été lancé par le Service du patrimoine bâti, annonce ce jeudi la Ville dans un communiqué. Les travaux de remise à neuf porteront sur une dizaine de WC. « Ce programme se poursuivra les années suivantes, sachant que la Ville compte sur son territoire une trentaine de toilettes publiques en fonction », relève Emilie Clérice, architecte communale adjointe au SPB. Les WC les plus vétustes et celles présentes sur des lieux touristiques seront les premières à être rénovées, suivies des ports. Les villages de Corcelles, Peseux et Valangin sont également concernés.

« Des équipements modernes, fonctionnels et robustes seront privilégiés afin de répondre aux attentes en termes d’utilisation, tout en facilitant l’entretien et en limitant les risques de vandalisme », précise la Ville. Les toilettes du sous-voie de la Place Pury ont pu été les premières à être modernisées, et incluent désormais des tables à langer, y compris dans les WC messieurs. Si jugé nécessaire par la Ville, les toilettes en rénovation seront remplacées par des WC provisoires. De nouvelles installations seront également envisagées. A noter que toutes les WC resteront d’accès gratuit. /comm-edr