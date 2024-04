Brigandage au Locle

Brigandage dans une entreprise horlogère au Locle. Quatre individus se sont introduits par effraction, vers cinq heure du matin, dans une usine horlogère située Rue Georges-Perrenoud. Les auteurs ont ensuite attendu qu’un collaborateur de l’entreprise arrive sur son lieu de travail. Ils l’ont interpellé et l’ont ensuite contraint à ouvrir les coffres, selon le communiqué de la Police. Les quatre vandales se sont finalement enfuits avec leur butin et ont laissé le collaborateur entravé sur place. Il a fallu attendre que l'un de ses collègues arrive sur les lieux, pour qu’il donne l'alerte et libère la victime.



L’homme n’a pas été blessé, mais il est fortement choqué, explique la Police. Le butin volé par les brigands n’a pas encore pu être déterminé. Un appel à témoin a été lancé. /comm-crb