Le véganisme ne représente que 2,6% de la population en Suisse. Pourtant, ce mouvement qui exclut tous produits d’origine animale fait de plus en plus d’adeptes dans notre pays. Notre humoriste Forma en fait partie depuis quelques semaines, ce qui lui a inspiré une nouvelle chanson sur son alimentation, et quelques autres fluides qui peuvent finir dans sa bouche :