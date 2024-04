Des lynx sans oreilles signe d'un manque de diversité

Des lynx sans oreilles. Voilà le curieux phénomène que le photographe animalier Alain Prêtre, accompagné de Lisette Leicht, sont parvenus à capturer avec leurs objectifs dans le massif jurassien. Près de la frontière jurassienne franco-suisse, trois individus présentent cette anomalie, relate le journal ArcInfo. Selon les associations de protection des espèces sauvages, c’est un manque de diversité génétique qui est en cause.

Yves Bongard, secrétaire de l’association Avenir Loup Lynx Jura, nous en dit plus. « Aujourd’hui, la population s’est reproduite et n’a malheureusement pas pu faire de brassage avec les massifs environnants comme celui des Vosges et des Alpes », s’inquiète-t-il.